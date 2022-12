Die gesuchte Zwillingsschwester einer Frau, die das Landgericht Halle am Mittwoch wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung verurteilt hatte, ist gefasst worden. Das sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion in Halle MDR SACHSEN-ANHALT. Demnach hat sie sich gestern in Brandenburg gestellt und widerstandslos festnehmen lassen. Sie werde heute einem Haftrichter vorgeführt.