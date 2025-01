Im Prozess gegen den mutmaßlichen Bombenbauer von Halle hat der Angeklagte seinen Sprengsatz als eine Art "Kunstobjekt" verteidigt. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT bestritt der 37-Jährige vor dem Landgericht die Vorwürfe am Mittwoch zum wiederholten Mal. Er sei kein Rechtsextremist und habe mit der selbstgebauten Bombe niemanden töten wollen. Wie Gerichtssprecherin Adina Kessler-Jensch MDR SACHSEN-ANHALT sagte, sollten sich am Mittwoch zudem sechs Polizisten sowie eine Augenzeugin äußern.

In der Verhandlung am Donnerstag ging es dann um den Sprengsatz an sich und die Frage, ob die selbstgebaute Bombe tatsächlich funktioniert hätte. Dazu sagte ein Sprengstoffexperte des Landeskriminalamts aus. Die sieben kiloschwer Bombe, die der 37-Jährige aus einem Aluminiumkoffer gebaut hatte, war mit zwei Pollenböllern und einem leeren Feuerlöscher samt Zündvorrichtung gefüllt. Da sie beim Einsatz vor Ort entschärft und dadurch erheblich beschädigt worden ist, konnte die Funktionsfähigkeit der Bombe nur rekonstruiert werden. Laut Aussage des Experten, war sie funktionsfähig, hätte aber vermutliche keine größeren Schäden anrichten können.