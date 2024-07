Die Polizei in Halle ermittelt wegen des Verwendens einer Nazi-Parole. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch mitteilte, wurden an einem Bootsanleger an der Saale in Böllberg die Reichskriegsflagge und die verbotene Losung der Sturmabteilung (SA) der NSDAP, "Alles für Deutschland", entdeckt. Der Besitzer des Wartehäuschens wurde demnach aufgefordert, die Schmierereien zu entfernen. Unklar ist, wer die Parole dort angebracht hat. Im vergangenen Jahr sollte auf einem angrenzenden Grundstück ein Neonazi-Konzert stattfinden, was durch ein Großaufgebot der Polizei verhindert wurde.