Nachdem vergangenen Freitag in der Saale in Halle ein Leichnam entdeckt wurde, ist die Identität des Toten nun geklärt. Es handelt sich um einen 81 Jahre alten Hallenser. Dies bestätigte die Polizeiinspektion Halle gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT.

Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung habe es keine Hinweise auf Fremdverschulden gegeben. Weitere Ermittlungen zur genauen Todesursache seien geplant.



Passanten hatten vergangene Woche die leblos treibende Person am Saalewehr am Sophienhafen in der Saale entdeckt und die Polizei alarmiert.