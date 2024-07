Nach dem brutalen Angriff auf eine Rentnerin in Halle hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Am Montagmorgen waren Fotos des mutmaßlichen Täters veröffentlicht worden. Bereits wenig später seien erste Hinweise eingegangen. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Der Mann soll die 84-Jährige Ende Mai in einer Straßenbahn der Linie 1 zunächst in ein Gespräch verwickelt und dann ohne Vorwarnung geschlagen und getreten haben. Daraufhin verließ der Mann die Straßenbahn an der nächsten Haltestelle. Die Frau erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Die Tat war von Kameras in der Bahn gefilmt worden. Die Fotos aus der Videoüberwachung nutzte die Polizei nun für die Fahndung.