Zuvor hatte es für den Bereich eine Verkehrswarnung wegen eines Autos gegeben, das in entgegengesetzter Fahrtrichtung fuhr. Neben den drei Unfalltoten, wurde ein weiterer Mann schwer verletzt, der mit den beiden Frauen im Auto saß. Er ist laut Autobahnpolizei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Halle geflogen worden.