Weil sie über eine größere Menge Möhren auf einer Bundesstraße gefahren ist, hat sich eine Frau einen Reifen ihres Autos kaputt gefahren. Wie die Polizei in Wittenberg am Sonntag mitteilte, hatte die 47-Jährige am Sonnabend per Vollbremsung noch versucht, vor dem Gemüse zum Stehen zu kommen – ohne Erfolg.