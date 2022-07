In Lutherstadt Eisleben wird in einem leerstehenden Krankenhaus nach einem Jugendlichen gesucht. Er soll sich laut einem Zeugen in dem Gebäude verletzt haben. Seit Montagmorgen läuft daher ein großangelegter Polizeieinsatz, bislang jedoch ohne Ergebnis.

Ein angeblicher Freund des Jungen sei am Morgen an Bauarbeitern vorbeigerannt und habe gesagt, der Jugendliche sei in dem Gebäude verletzt worden, teilte die Polizei mit. Beamte sperrten das Gelände daraufhin ab und durchsuchten es mit Wärmebildkameras und Spürhunden.

Polizei sucht nach möglichen Zeugen

Nach neuesten Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT haben mittlerweile zwei Fährtenhunde an einer Stelle angeschlagen, wo am vorletzten Wochenende ein Schornstein gesprengt worden war. Der Bauschutt wird dort demnach nun per Hand und mit einem Bagger abgetragen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden und fragt, ob in Eisleben im Landkreis Mansfeld-Südharz ein Jugendlicher vermisst wird.

Auch nach dem besagten Freund des Jungen wird laut Polizeisprecherin Steffi Schwan gefahndet. Die Einsatzkräfte würden sich von ihm genauere Informationen über die Stelle erhoffen, wo der Jugendliche verletzt liegen könnte. Die Polizei habe zudem Kontakt mit sämtlichen Schulen in der Umgebung aufgenommen, sagte Schwan vor Ort MDR SACHSEN-ANHALT.

Leerstehendes Krankenhaus "beliebter Spielplatz" bei Jugendlichen

Bei dem Gebäude handelt es sich um das ehemalige Bergbaukrankenhaus. Nach Angaben des Eisleber Bürgermeisters Carsten Staub (parteilos) wird es derzeit abgerissen, um Platz für einen Neubau zu schaffen. Das leerstehende Krankenhaus sei ein beliebter Spielplatz für Jugendliche, berichtete Staub dem MDR. Man müsse daher von einem schwierigen Fall ausgehen und davon, dass tatsächlich eine Person auf der Baustelle verschüttet worden sein könnte.

Nach den Worten von Bauarbeiter Jörg Placht, dem der angebliche Freund des mutmaßlich verletzten Jungen in die Arme gelaufen war, hat dieser authentisch gewirkt. "Er war ganz ganz panisch, das kann man gar nicht beschreiben", beschrieb Placht die Situation dem MDR.