Das Zisterzienserinnen-Kloster Helfta in Eisleben hat am Sonntag das Jubiläum seiner Wiedererrichtung vor 25 Jahren gefeiert. Der katholische Magdeburger Bischof Gerhard Feige betonte, Klöster seien Orte, an denen die Liebe Gottes erfahrbar werde.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erklärte, das Kloster sei ein "eindrucksvoller Ort großer Glaubens- und Geistesgeschichte" im Bundesland. Mit der Wiedergründung 1999 sei an eine bedeutende Tradition angeknüpft worden, die Land und Menschen über Jahrhunderte geprägt habe. Haseloff betonte, Klöster seien Orientierungspunkte im Gemeinwesen. Sie blieben "wichtige Wegweiser auch für Menschen, die außerhalb der Glaubensgemeinschaft sind". Zudem seien sie eine Mahnung zu Solidarität und Demut.

Kloster Helfta: Einst Krone deutscher Frauenklöster

Das Kloster St. Marien in Helfta liegt am Stadtrand der Lutherstadt Eisleben. Gegründet 1229 galt es im 13. Jahrhundert als "Krone der deutschen Frauenklöster". Eng mit dem Kloster verbunden sind drei Frauen: Mechthild von Magdeburg (um 1207-1282), Mechthild von Hackeborn (1241-1299) und Gertrud von Helfta (1256-1301 oder 1302). Die Nonnen lebten nach den Regeln des Heiligen Benedikts und nahmen die Reformen der Zisterzienser an. In seiner Geschichte wurde die Anlage mehrmals verwüstet und 1542 säkularisiert, also verweltlicht.

Zu DDR-Zeiten fristete der historische Ort ein Dasein als Volkseigenes Gut mit Massentierhaltung. Nach der Wende wurden Forderungen und Wünsche laut, das weitgehend zerstörte Kloster wieder aufzubauen. Seit 1994 ist das Areal wieder Kirchenbesitz. Das Bistum Magdeburg kaufte es der Treuhand ab und beschließt den Wiederaufbau.