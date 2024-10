Die äußeren Bedingungen sind alles andere als gemütlich an diesem Tag. Es nieselt, es ist neblig, und es ist kalt. Alltag derzeit für die rund 30 Archäologen und Grabungshelfer im Wald bei Wernigerode. Zu ihnen gehört auch Lena Neubauer. Sie hockt unter einem roten Regenponcho in einer schlammigen Grube und kratzt und schippt. Zentimeter für Zentimeter legt sie eine Mauer frei.

Der Name dieses einstigen im Jahr 1253 gegründeten Augustiner-Eremitenkloster ist im Wernigeröder Geschichtsbewusstsein sehr präsent. Eine in Wernigerode sehr bekannte und als Veranstaltungsort genutzte Wiese in der Nähe heißt Himmelpforte. Martin Luther weilte im Jahr 1516 in dem Kloster zum Disput. Doch neun Jahre später wurde das Kloster im Bauernkrieg verwüstet. Am 30. April oder 1. Mai 1525 stürmten und plünderten aufrührerische Bauern und mehrere Bürger der Stadt Wernigerode das Kloster. Als Rädelsführer wurde ein Barbier aus Wernigerode verhaftet und zum Tode verurteilt, kurze Zeit darauf aber begnadigt und aus der Grafschaft verbannt.