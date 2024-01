Ein 20 Jahre alter Mann hat am Montagabend eine Spielothek in Eisleben im Landkreis Mansfeld-Südharz mit einer Schreckschusswaffe überfallen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann die Spielothek maskiert betreten, Bargeld gefordert und mehrere Schüsse mit der Schreckschusspistole abgegeben. Den Angaben zufolge händigte ihm ein Angestellter daraufhin Bargeld in unbekannter Höhe aus.