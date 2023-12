Die Stadt Halle (Saale) verzeichnet Erfolge im Kampf gegen die Jugendkriminalität. Zu diesem Ergebnis seien Vertreter der Stadt und des Landes Sachsen-Anhalt in einem Bilanzgespräch am Donnerstag gelangt, heißt es in einer Pressemitteilung. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) erklärte, die festgelegten Präventionsmaßnahmen würden die gewünschte Wirkung entfalten. "Das gemeinsame Handeln von Stadt und Land zeigt, dass sich die erforderliche und konstruktive Zusammenarbeit auszahlt. Diesen Erfolg müssen wir verstetigen", so Geier.