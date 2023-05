Traditioneller Jahrmarkt Mehr als 130.000 Besucher bei der Eisleber Frühlingswiese

Am Wochenende hat in Eisleben die traditionelle Frühlingswiese stattgefunden. Mehr als 130.000 Menschen haben den Jahrmarkt besucht – so viele wie im Rekordjahr 2022. Im September wird dann mit der Eisleber Wiese das größte Volksfest Mitteldeutschlands gefeiert, zu dem noch mehr Gäste erwartet werden.