Die Stadt Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz hat ihr Freibad am Mittwoch vorübergehend geschlossen. Wie Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag sagte, haben sich am Mittwoch mehrere Kinder beim Baden kleinere Schnittverletzungen zugezogen.