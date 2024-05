Baubeginn 2025 Neuer Bürgerpark für Calbe an der Saale geplant

Hauptinhalt

21. Mai 2024, 07:12 Uhr

Im neuen Bürgerpark in Calbe an der Saale sollen mehrere Generationen ihren Platz finden. Eine Million Euro soll das Projekt kosten. Was geplant ist.