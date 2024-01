Seit Wochen kämpfen Einsatzkräfte und Helfer an der Helme gegen das Hochwasser. Ebenso lange bangen die Einwohner von Kelbra und Oberröblingen in Mansfeld-Südharz um ihr Hab und Gut. Die Frage, ob all das vermeidbar war, drängt sich in solch einer Situation automatisch auf. Trotz aller Beteuerungen von Verantwortlichen geht vor allem im Netz die Diskussion um die randvolle Talsperre Kelbra weiter, die nach wie vor über die Helme abgelassen wird – in einem Umfang, der den Fluss bis an die Oberkante der Deiche hat anschwellen lassen.