In der Nacht wurden erneut Polarlichter über Teilen Sachsen-Anhalts gesichtet. In den sozialen Netzwerken tauchten unter anderem Fotos aus Helbra (Mansfeld-Südharz) und Kalbe (Altmarkkreis Salzwedel) auf.

Nach Angaben des amerikanischen Atmosphärendienstes NOAA gab es in der Nacht einen leichten Sonnensturm. Bereits für den Beginn des Wochenendes waren Polarlichter vorhergesagt worden. Das Lichtspiel am Himmel wird durch so genannte energiereiche Sonnenwindpartikel ausgelöst, die durch Eruptionen auf der Sonnenoberfläche mit hoher Geschwindigkeit ins All geschleudert werden und auf das Erdmagnetfeld treffen.