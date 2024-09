Ein voll besetzter Reisebus ist am Sonnabend auf der Autobahn 38 zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt von der Fahrbahn abgekommen. Die 44 Fahrgäste und zwei Fahrer entgingen nur knapp einer Tragödie.

Der Bus fuhr in den frühen Morgenstunden knapp 200 Meter durch den Grünstreifen neben der Autobahn und kam schließlich schräg zum Stehen. Die Passagiere hätten "wahnsinniges Glück" gehabt, sagte eine Polizeisprecherin. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war lediglich ein Fahrgast aus seinem Sitz gerutscht und leicht verletzt worden.

"Hätte es an der Stelle andere Böschungsverhältnisse gegeben oder hätte er eine Leitplanke getroffen, dann wäre das Fahrzeug definitiv nicht auf vier Rädern zum Stehen gekommen", so die Sprecherin weiter. Eine aufsteigende Leitplanke an der Stelle hätte etwa "wie eine Sprungschanze" gewirkt.