Bei der Oberbürgermeisterwahl in Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz fällt die Entscheidung in einer Stichwahl in zwei Wochen. Im ersten Wahlgang am Sonntag (14.04.2024) holte CDU-Kandidat Torsten Schweiger nach vorläufigem Ergebnis die meisten Stimmen. Mit knapp 33 Prozent verfehlte er allerdings eine absolute Mehrheit. In der Stichwahl am 28. April tritt Schweiger gegen den AfD-Kandidaten Andreas Gehlmann an, der am Sonntag auf gut 29 Prozent der Stimmen kam.

Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter, IMAGO / Future Image