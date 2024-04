Der Landesvorsitzende des Steuerzahlerbunds, Ralf Seibicke, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Autobahn GmbH rechtfertige den hohen Preis für die Schilder auch damit, dass es sich um teure Einzelstücke handle. Diese Begründung könne er nicht nachvollziehen.

Autobahn GmbH: Kosten für Dienstleistungen sind gestiegen

Der Sprecher der Autobahn GmbH, Tino Möhring, erklärte, dass man beim Aufbau der Schilder geltendes Recht umsetze. Das sei zuletzt deutlich teurer geworden. "Das Schild muss gebaut werden, es muss montiert werden", sagte Möhring. Zudem fielen Kosten für die Sicherung an. All diese Kosten seien in den vergangenen Jahren gestiegen.

Man könne die heutigen Preise nicht mehr mit den früheren vergleichen. Die Autobahn GmbH gebe alle Kosten für die Schilder weiter und mache damit selbst keinen Gewinn. Wie genau die Kosten sich verteilen, hatte die Autobahn GmbH auf Anfrage von MDR AKTUELL zuletzt allerdings nicht erklärt. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Tourismusforscher: Schilder kosten üblicherweise deutlich weniger

Sven Groß, Tourismusforscher an der Hochschule Harz, hat erforscht, wie die Hinweisschilder an den Autobahnen wahrgenommen werden. Er meint: Grundsätzlich lohne sich die Investition. Dass die Stadt Sangerhausen pro Schild rund 90.000 Euro zahlen soll, sei allerdings ein Extrem: "30.000 bis 40.000 Euro ist der Durchschnitt für die Aufstellung einer Unterrichtungstafel." Allerdings sei zu berücksichtigen, dass die Schilder jeweils für 15 Jahre aufgestellt werden. Bei einem Preis von 90.000 Euro koste ein Schild die Stadt also jährlich 6.000 Euro.

Wenn nur 1.000 Leute im Jahr rausfahren sollten und jeder 35 Euro ausgibt, können wir ausrechnen, wie viel an zusätzlicher Wertschöpfung entsteht. Sven Groß Tourismusforscher