In Berga im Landkreis Mansfeld-Südharz ist die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Wie das Landratsamt mitteilte, sind bereits am Mittwochabend an der Bundesstraße 85 leicht erhöhte Strahlenwerte gemessen worden. Deshalb sei auch den ABC-Dienst für atomare, biologische und chemische Gefahren vor Ort gewesen.