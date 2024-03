Im Landkreis Mansfeld-Südharz gibt es offenbar einen weiteren Fall von Tierquälerei. Das hat das Veterinäramt mitgeteilt. Demnach hatte es am Montagmorgen eine Anzeige gegen einen Tierhalter im Gerbstedter Ortsteil Heiligenthal gegeben. Mitarbeiter des Veterinäramtes hätten den Hof mit Schafhaltung daraufhin kontrolliert.

Bei der Kontrolle seien in einem Stall sechs tote Lämmer und ein totes Schaf entdeckt worden. Auf dem Gelände sei außerdem Müll und Unrat festgestellt worden. Etliche Tiere hätten zwar Wasser, aber kein Futter mehr gehabt. Die Schafe wurden laut Behörde in einen anderen Stall gebracht.



Die toten Tiere würden durch eine Spezialfirma fachgerecht entsorgt. Man werde den Hof am Dienstag erneut kontrollieren. Dem Veterinäramt zufolge handelt es sich bei dem Hof nicht um eine Schlachtstätte bzw. einen Direktvermarkter.