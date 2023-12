Eine Katze ist in Weimar durch eine verbotene Drahtfalle getötet worden. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilt, hat ein Zeuge das tote Tier am Dienstag im Stadtteil Nord gemeldet. Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (VLÜA) fanden das Tier demnach in der gesetzwidrig aufgestellten Falle.