Nach Kadaver-Funden Vorwürfe gegen Schlachtbetrieb in Eisleben: Landesverwaltungsamt prüft Schließung

26. Februar 2024, 12:27 Uhr

Das Landesverwaltungsamt prüft die mögliche Schließung eines Schlachtbetriebes in Wolferode. Gegen den angezeigten Schlachter aus Lutherstadt Eisleben ist bereits mehrfach ermittelt worden. Tierschützer hatten zuvor Videoaufnahmen veröffentlicht, wonach in dem Betrieb Schweine verendet und über Wochen liegen gelassen worden sein sollen. Die Schlachtung in dem Direktvermarkter-Betrieb wurde zunächst untersagt.