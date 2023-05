Modelltarifvertrag DRK testet Vier-Tage-Woche in Sangerhausen

Ab kommenden Jahr wird beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Sangerhausen die Vier-Tage-Woche erprobt. Nach Angaben des DRK wird die Wochenarbeitszeit bis Dezember 2025 von 40 auf 36 Stunden reduziert. Das sei in dieser Form bundesweit einmalig in der Sozialwirtschaft.