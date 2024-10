In der Stadt Wettin-Löbejün im Saalekreis bestimmen die Bürgerinnen und Bürger in einer Stichwahl am 10. November den neuen hauptamtlichen Bürgermeister. Dabei werden nach Angaben der Wahlleitung Markus Petzold (parteilos) und Jens Franke (parteilos) gegeneinander antreten. Das ist das Ergebnis des ersten Wahltermins am Sonntag.

Diese fünf Personen standen zur Wahl

Markus Petzold (parteilos): 1.395 Stimmen (33,72 Prozent), *1991, Angestellter im öffentlichen Dienst aus Wettin-Löbejün

Bei der Bürgermeisterwahl 2017 hatte sich die bisherige Amtsinhaberin Antje Klecar mit 62,78 Prozent durchgesetzt. Klecar lenkte 14 Jahre die Geschicke der Stadt und ist bei der jetzigen Wahl nicht erneut angetreten.



Die 62-Jährige sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es sei eine ständige Herausforderung gewesen, bei knappen Kassen in Projekte zu investieren. Doch es sei trotzdem gelungen. Besonders stolz sei sie darauf, die Grundschule in Neuendorf und die Kindertagesstätte in Löbejün ausgebaut zu haben. Wettin-Löbejün hat knapp 10.000 Einwohner.

So wurde bei der Kommunalwahl 2024 gewählt