"Der Grund war klassische Eutrophierung, das Standardproblem, was wir in Sachsen-Anhalt haben", sagt Weinhardt im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Heißt: Zu viele Nährstoffe sind im Wasser, dadurch wird irgendwann der Sauerstoff knapp. Als Präsident des Landesfischereiverbands Sachsen-Anhalt weiß er genau, wie es um die Lebensqualität der meisten Wassertiere und- Pflanzen im Land bestellt ist. "Wir müssen feststellen, dass die Trockenheit, der Niederschlagsmangel und die Hitze den Fischen ganz schön zugesetzt haben", so Verbandspräsident Weinhardt.

Gerade in einigen stehenden Gewässern drohe eine deutliche "Artenverarmung", befürchtet der Präsident. Dass es dem Fisch in Sachsen-Anhalt überall schlecht geht – darauf möchte sich Patrick Fink nicht einlassen. Fink beschäftigt sich am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg mit Fließgewässerökologie und analysiert Aquatische Ökosysteme. "In einigen Bereichen geht's den Fischen verhältnismäßig gut, in anderen haben sie tatsächlich Probleme", sagt Fink im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Vergleichsweise gute Lebensbedingungen gibt es noch in Bächen und Flüssen in den Mittelgebirgen.