Ursache für das Fischsterben: Sauerstoffmangel im Wasser

Bereits am Donnerstagabend war der Anglerverein im Dauereinsatz, um Kadaver aus dem See zu fischen. Wie der Angelverein MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag mitteilte, hat sich der Verdacht des Sauerstoffmangels bestätigt. Vereinsvorstand Becker sagte, eine Probe habe am Mittag einen Wert von 0,2 Milligramm ergeben. Notwendig sei das Zehnfache. "Wir hatten zuvor die Braunalge im Gewässer. Jetzt ist es die Grünalge wieder. Der ganze See blüht und stinkt."

Becker zufolge hat die Feuerwehr das Oberflächenwasser am Donnerstagabend abgepumpt, in die Luft gespritzt und wieder ins Wasser fallen lassen: "Wir konnten beobachten, dass sich die Fische dann dort unter diesen Strahl gestellt haben." Das Umwälzen des Wassers sei wichtig, um die noch lebenden Fische zu retten. Feuerwehren helfen demnach weiterhin dabei, das Wasser in Bewegung zu halten. Zudem sei ein Durchfluss zwischen zwei Teile des Sees gelegt worden. Die Lage der verbliebenen Fische habe sich mittlerweile verbessert.

Dem Anglerverein zufolge sind allein bis zum Freitagmittag rund zwei Tonnen tote Fische geborgen worden. Bildrechte: Anglerverein Parchau/Ihleburg

Angler: Umweltamt und Stadt kannten die Probleme

Wie es zu dem Sauerstoffmangel kommen konnte, ist noch unklar. Dazu laufen Untersuchungen des Landkreises. Angesichts des jetzigen Fischsterbens kritisierte Becker das Umweltamt und die Stadt Burg als Besitzer des Sees scharf. Demnach seien die Probleme seit Jahren bekannt, doch geholfen werde nicht. Auch das aktuelle Fischsterben habe man dort lediglich zur Kenntnis genommen.

Die Kosten für die Entsorgung der toten Fische muss voraussichtlich der Anglerverein als Pächter des Sees tragen. Für sechs Tonnen sind das demnach knapp 1.500 Euro.

