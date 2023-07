Ein weiteres Problem sei, dass stehende Gewässer bei Hitze und Trockenheit einen geringeren Sauerstoffgehalt hätten. Das könne zu vermehrtem Fischsterben führen, so das Ministerium. Wie Daten aus den Landkreisen zeigen, gab es in Sachsen-Anhalt allein in den vergangenen fünf Jahren mehr als 70 solcher Fälle.

Der Naturschutzbund (NABU) Sachsen-Anhalt weist zudem darauf hin, dass in großen Flüssen und Seen chemische Stoffe in höherer Konzentration vorkommen, wenn der Wasserstand sinkt. Chemische Substanzen wie Phosphor, Stickstoff und Kalium, die unter anderem in Dünger zu finden seien, führten zu veränderten Bedingungen und schadeten den dort lebenden Arten.