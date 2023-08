In Stendal sind am Mittwoch im Stadtsee tote Fische entdeckt worden. Die Kriminalpolizei hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen. Es bestehe der Verdacht, dass der Sauerstoffgehalt des Wassers so stark gesunken sei, dass es seit Dienstag zu einem Massensterben gekommen sei, hieß es. Es sind demnach Fisch- und Wasserproben aus dem See entnommen worden.