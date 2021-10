Am Flughafen Leipzig/Halle werden künftig auch Flugzeuge gebaut. Das Unternehmen Deutsche Aircraft hat ihren Bauantrag für eine Endmontagelinie eingereicht. Schon im Dezember, so die Hoffnung, soll die Genehmigung für die Flugzeugwerft kommen. Der Spatenstich für die moderne Fertigungshalle auf der Nordseite des Flughafens sei dann in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres geplant. In Zukunft sollen am Fertigungsstandort Leipzig/Halle rund 300 neue Arbeitsplätze entstehen.