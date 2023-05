Tauchen und Bootfahren Geiseltalsee bald komplett für Wassersport freigegeben

Vom Tourismus am Geiseltalsee profitieren bisher vor allem die südlichen Anrainergemeinden. Der nördliche Teil ist für Wassersport und Co. wegen des angrenzenden Naturschutzgebietes tabu. Das soll sich jetzt ändern. Allerdings hapert es noch an Bojen, die die wertvollen Uferzonen schützen sollen.