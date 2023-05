Die Winzerfamilie Reifert hat die Bahn übernommen und wagt einen Neuanfang. Pünktlich zum Saisonstart tuckert nun die "Weinbergbahn" um den See. Ein paar Testrunden hat die kleine blau-gelbe Bahn schon gedreht, doch am Donnerstag gab es für sie eine Sektdusche von Saale-Unstrut-Gebietsweinkönigin Romy Richter. Die Taufe ist vollzogen und nun rollt die kleine Bahn wieder um den See. "Der Geiseltalsee zieht natürlich gerade touristisch und ich denke, wenn wir hier so eine Bahn haben, gerade vielleicht auch für das ältere Publikum, den See so noch erlebbarer zu machen", meint Richter.