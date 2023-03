Naturschutzpreis Geiseltalsee als "Lebendiger See des Jahres 2023" ausgezeichnet

Hauptinhalt

Einst eine düstere Braunkohlegrube, hat sich der Geiseltalsee im südlichen Sachsen-Anhalt heute zu einem wertvollen Naturparadies und beliebten Freizeitziel entwickelt. Zu verdanken ist dies vor allem den Akteuren am See und in der Region. Anlässlich des Weltwassertages wird ihre Leistung mit einer besonderen Auszeichnung gewürdigt. Das junge Ökosystem trägt künftig den Beinamen "Lebendiger See".