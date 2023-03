Landgericht Halle Mann wegen Kindesmissbrauchs in Merseburg vor Gericht

Hauptinhalt

Weil er ein damals acht Jahre altes Mädchen mehrfach sexuell missbraucht haben soll, muss sich von Dienstag an ein Mann vor dem Landgericht in Halle verantworten. Ein Urteil zu den Taten in Merseburg könnte noch in diesem Monat gesprochen werden.