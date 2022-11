Ein Mann in Merseburg hat eine Halloween-Feier erheblich gestört. Wie die Polizei mitteilte, hatten an einer Tankstelle in der Thomas-Müntzer-Straße bereits Sonntagabend mehrere zum Teil kostümierte Menschen vorfristig Halloween gefeiert, als ein 38-Jähriger erschienen, eine Waffe zückte und Pyrotechnik zündete.