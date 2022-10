In Burg im Jerichower Land hat ein Mann am Sonntag mit Waffengewalt gedroht und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei rief ein Zeuge nahe einer Bäckerei in der Innenstadt am frühen Morgen den Notruf, nachdem ein Mann mehrfach gerufen habe, dass er eine geladene Waffe habe und jemanden erschießen werde.