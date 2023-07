Haftbefehl erlassen Leiche in Merseburg: Tatverdächtiger gesteht Tötung

Ein Jugendlicher hat gestanden, einen Mann in Merseburg getötet zu haben. Die Leiche des Mannes war am Sonnabend in einer Wohnung entdeckt worden. Untersuchungen hatten später bestätigt, dass der Mann durch Gewalteinwirkung ums Leben gekommen ist. Auf den folgenden Ermittlungsdruck hin stellte sich der jugendliche Tatverdächtige der Polizei. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.