Nach dem SEK-Einsatz am Donnerstag in Merseburg sind weitere Einzelheiten bekannt geworden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagmorgen bestätigte, soll ein 25-Jähriger am Nachmittag in der Stadt drei Mädchen auf einem Basketball-Platz mit einem Beil bedroht haben. Er soll sich zudem unverständlich artikuliert haben. Anschließend sei er geflüchtet.