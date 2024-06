In Leuna im Saalekreis ist am Samstagabend ein 33-jähriger Mann rassistisch und homophob beleidigt worden. Das hat ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag bestätigt. Gegen einen 45-jährigen Mann sei Strafanzeige wegen Beleidigung und Volksverhetzung gestellt worden. Zudem habe die Polizei eine Gefährderansprache durchgeführt.

In Magdeburg soll es am vergangenen Freitag ebenfalls einen rassistischen Vorfall in einer Straßenbahn gegeben haben. Wie die Polizeiinspektion mitteilte, haben mehrere Personen das Lied "L’Amour toujours" gespielt und dazu einen rassistischen Text gesungen. In der Nähe hätten sich Menschen befunden, die offenbar einen Migrationshintergrund hatten. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Volksverhetzung.