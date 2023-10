Das Umweltbundesamt hat am Dienstag in Merseburg (Saalekreis) ein nationales Informations-Zentrum eröffnet. Bis Ende 2024 sollen dort 25 Beschäftigte ihre Arbeit aufnehmen. Aufgabe ist nach Angaben der Behörde der Aufbau des Internetportals umwelt.info. Es soll künftig Informationen zum Umwelt- und Naturschutz in Deutschland bündeln und besser zugänglich machen.