Brocken-Hexen und Teufel feiern im Harz vor allem in der Walpurgisnacht. Aber auch Halloween spielt mittlerweile eine nicht ganz unerhebliche Rolle. In der Pullman City im Harz gibt es vom 26. bis zum 31. Oktober ein Halloween-Special. Am 26. Oktober soll es einen Grusel-Pfad durch den Wald geben – Alters-Empfehlung ab 14 Jahren. Den Rest der Zeit gibt es zudem in den Abendstunden eine Halloween- und Feuer-Show. Nachmittags bekommen maskierte Kinder der Westernstadt zufolge nach der US-Tradition "Trick or Treat" Süßigkeiten.



Wandern geht im Harz immer, im Herbst wird die Landschaft schön bunt. In Wernigerode wird zudem wieder das Schokoladen-Festival (ab 30. Oktober) gefeiert. Ebenfalls vom 30. Oktober bis 3. November findet ein Schoko-Markt im Zentrum statt, es gibt Stadtführungen in historischen Bussen und Schokoladen-Workshops.