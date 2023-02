Vor der Corona-Pandemie, im Jahr 2019, seien es allerdings noch mal knapp zwei Prozent mehr gewesen. Die beliebtesten Ausbildungsberufe waren in diesem Jahr Verkäufer sowie Kaufmann im Einzelhandel oder für Büromanagement. Zuwächse gab es bei den Chemielaboranten, in der Lebensmitteltechnik und bei den Systemgastronomen und Köchen .

Trotz der positiven Entwicklung fehlt in den Ausbildungsberufen nach wie vor der Nachwuchs. Vor allem im Baugewerbe und in der Nahrungsmittelbranche fehle es an Auszubildenden. Ebenso fehle Nachwuchs im Elektrogewerbe, wo insbesondere junge Elektroniker und Anlagenmechaniker gebraucht werden, teilte die Handwerkskammer Magdeburg mit.