Rund eine Woche nach den bundesweiten Bauerndemonstrationen will am Freitag auch das Handwerk in Sachsen-Anhalt protestieren. Nach Angaben der Handwerkskammern Halle und Magdeburg, werden die Handwerker ab elf Uhr aufgerufen, an einer bundesweiten Aktion teilzunehmen. Sie sollen demnach ihre Arbeit unterbrechen und vor ihren Betrieb treten. Der Präsident der Handwerkskammer Magdeburg, Andreas Dieckmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man wolle ein Signal an die Politik nach Berlin senden.