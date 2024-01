An verschiedenen Orten im Landkreis Stendal waren den Angaben nach Verkehrsteilnehmer an der Weiterfahrt gehindert worden. Insgesamt zwölf der 16 Anzeigen beziehen sich auf Aktivitäten an der Elbbrücke bei Tangermünde. Dort hatte es zwei Tage lang unangemeldete Demonstrationen gegeben.