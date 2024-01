Der Agrarminister lobte auch die Art und Weise der zurückliegenden Protestaktionen der Landwirte. Die Aktionen in Sachsen-Anhalt seien allesamt friedlich verlaufen, sagte Schulze. So habe es auf dem Domplatz in Magdeburg in der vergangenen Woche etwa "keinen Galgen" und keine Aggression gegeben. Vielmehr seien es "positive Bilder", die gesendet worden seien. "Ich bin den Verbänden in Sachsen-Anhalt sehr dankbar."