Dem Anstieg an Hausschlachtungen war ein stetiger Abwärtstrend vorausgegangen. Im Jahr 2015 hatte es noch mehr als 10.000 Hausschlachtungen in Sachsen-Anhalt gegeben. Insgesamt haben Hausschlachtungen nur einen sehr geringen Anteil an den Schlachtungen in Sachsen-Anhalt. 2022 wurden in Sachsen-Anhalt 3,45 Millionen Schweine gewerblich geschlachtet, 2021 sogar 4,45 Millionen.