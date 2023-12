Der Fleisch-Konzern Tönnies fordert rund 4,5 Millionen Euro an Gebühren vom Burgenlandkreis zurück. Das Geld war in den Jahren 2021 und 2022 für die gesetzlich vorgeschriebene Fleischbeschau im Schlachthof Weißenfels an den Landkreis geflossen. Darüber informierte Landrat Götz Ulrich am Montagabend den Kreistag. Der CDU-Politiker geht davon aus, dass Tönnies die Gebührenbescheide gerichtlich überprüfen lassen wird. Dies habe das Unternehmen bereits signalisiert.