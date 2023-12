Als Grund für das Aus nannte das Unternehmen Personalengpässe und fehlende Schlachthöfe in der Nähe. Außerdem sei die Kaufkraft in den vergangenen Jahren gesunken. Die Standorte Donndorf, Roßleben und Wiehe sollen mit Inventar verkauft werden. Die Agrarproduktions- und Handels-GmbH will sich in Zukunft auf Tierhaltung und Landwirtschaft konzentrieren. Die Thüringer Allgemeine berichtete zuerst.