Feuerwehreinsatz Brand in Ummendorf: Fleischerei brennt am Weihnachtsmorgen im Bördekreis

25. Dezember 2023, 09:38 Uhr

In Landkreis Börde stand am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages eine Fleischerei in Brand. Das Feuer ist auch auf umliegende Gebäude übergegangen. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf 300.000 Euro.